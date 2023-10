Pop Punk? START A RIOT

Esce oggi alle ore 14:00, il video di “On My Own”, nuovo singolo della pop-punk band Start A Riot, diretto da Simone Serafini.

Il video, così come la copertina del singolo, rappresenta a pieno il mood della band, che osa con un format di caramelle, dolci e colori ricorrenti: dai toni del rosa/fuxia all’azzurro/blu come i capelli della cantante (Sara, già leader della metal-core band Marry Me In Vegas).

Felicità e colori accesi caratterizzano la maggior parte del video e si consolidano dopo aver attraversato un breve proverbiale e grigio momento di sadness. Phvck, fedele mascotte del progetto, rende ancora più curioso il playback, che a tratti risulta una divertente festa tra amici.

Il brano, disponibile su tutti i Digital Stores, fonde le sonorità di un tradizionale pop-punk con qualche nota di un più moderno k-pop, dando vita ad un sound leggero e catchy, che fa rimpiangere però i feelings del tempo passato su Myspace e Tumblr nei primi anni 2000.