Alla fine anche i Water Tower hanno scoperto la distribuzione digitale

Nel 2019 uscì l’ultimo disco dei Water Tower, era auto intitolato, e grazie alla Rocketman, l’etichetta che lo ha prodotto, era anche in distribuzione digitale su tutte le piattaforme.

Ma i veterani dello ska-punk brianzolo hanno una discografia piuttosto nutrita, quindi a partire da adesso, ogni mese uscirà in distribuzione un disco della band.

Si parte con il disco di debutto “Saloon”, e chissà che su Spotify, Deezer, Youtube ecc…non possa godere di una seconda vita.

All’epoca per questo disco, coniarono il termine Skauntry-Punk, scoprite (o riscoprite) il perché ascoltandovelo belli comodi su Spotify

link alll’album: