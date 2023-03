Split in 7″ tra DIRECT HIT! e DECENT CRIMINAL

Due delle più interessanti punk rock band in circolazione stanno per condividere uno split in 7″: stiamo parlando dei Direct Hit! e dei Decent Criminal.

Il lato DH! conterrà una Wasteland (pezzo che farà parte del nuovo album in uscita) , mentre quello dei DC conterrà una versione alternativa di Time e Dream, b-side dell’ultimo album in uscita.

Il 45 giri sarà accompagnato da un fumetto scritto da Nick Woods (Direct Hit!) ed uscirà il prossimo 28 Aprile per Dirtnap Records.

DIRECT HIT (@directhitband) • Foto e video di Instagram

Decent Criminal (@decentcriminal) • Foto e video di Instagram

Qui sotto potete ascoltare due nuovi pezzi delle bands in questione:

WASTELAND | Direct Hit! (bandcamp.com)

Soothe | Decent Criminal (bandcamp.com)