Gab De La Vega: nuovo singolo “Perfect Texture” annuncia il nuovo album!

Il singer-songwriter Gab De La Vega pubblica il suo nuovo singolo “Perfect Texture” che annuncia l’uscita del nuovo album “Beyond Space And Time”, che vedrà la luce il 24 Gennaio 2020.

Si tratta del suo terzo full length ed è il primo con arrangiamento full band. Segue il precedente singolo “I Want Nothing”, che è uscito nel 2017.

Il singolo è accompagnato da un video (link alla fine dell’articolo) diretto da Bradley James Allen e co-diretto da Jaden D e Gab De La Vega, nel quale appare una DeLorean di Ritorno Al Futuro, in uno scenario onirico e surreale che mescola realtà e finzione, sempre più indistinguibili l’una dall’altra. “Cosa è reale e cosa è finto?”

Gab De La Vega commenta: “Mi sembra che i confini tra ciò che è reale e ciò che è fittizio tendano ad essere indefiniti il giorno d’oggi. Tutto scorre al doppio della velocità ed è diventato talmente superficiale che non ci prendiamo nemmeno il disturbo di mettere in discussione la realtà delle nostre percezioni. Questo ha un impatto su qualsiasi cosa.

Ad esempio, è facile buttare uno sguardo veloce alla vita di una persona attraverso le lenti dei social media e concludere che abbiano una vita fantastica, quando in realtà le cose non sono luccicanti quanto sembrano.

La superficie perfetta di questo mondo “post-reale” ci mette a nostro agio, la interiorizziamo, ma deteriora le connessioni tra il mondo reale e tra le persone che in esso vivono.

Ciò ci porta alla solitudine, all’ansia sociale, al timore di essere giudicati e ci spinge ad inseguire in eterno distrazioni facili e interazioni basate sulla gratificazione istantanea.

È facile lasciarsi trascinare in questo gioco, ma alla fine, una via d’uscita esiste. Quando I muri attorno a noi crescono sempre più in alto e le stanze diventano sempre più piccole, possiamo afferrare la maniglia e tirarla con forza: c’è un altro mondo là fuori, nel quale è possibile essere veramente noi stessi, con difetti e pregi e avere interazioni sane l’uno con l’altro. È la libertà, nella sua forma più pura.”

“Perfect Texture” vede come ospite speciale Nicola Manzan (noto anche come Bologna Violenta), polistrumentista e compositore che ha collaborato in precedenza con artisti come Il Teatro Degli Orrori, Baustelle, Fast Animals And Slow Kids, Lo Stato Sociale e altri. Nel brano suona il violino e la viola.

Il nuovo album “Beyond Space And Time” è stato registrato e mixato da Simone Piccinelli presso La Buca Recording Club di Montichiari e masterizzato da Jack Shirley, produttore e fonico nominato ai Grammy (Deafheaven, Oathbreaker, Jeff Rosenstock, Gouge Away…) presso The Atomic Garden Studio si Oakland, California.

Sarà pubblicato da Epidemic Records, l’etichetta gestita da Gab e dalla tedesca Backbite Records.

Sono aperti I preorder per l’edizione in vinile e CD su http://bit.ly/EpidemicPreorder e https://www.backbite-records.de/de/preorders.html così come per quella Digitale su tutte le principali piattaforme. https//smarturl.com/GabDeLaVegaBSAT

Dopo anni di concerti senza sosta in tutta Europa, con tour anche in Stati Uniti, Canada, Cile e Argentina, nel 2019 Gab De La Vega ha portato a termine esibizioni soliste in Europa e Canada, per poi debuttare con la formazione full band come “Gab De La Vega and The Open Cages”, aprendo il concerto di Frank Turner and The Sleeping Souls alla Festa di Radio Onda d’Urto.

Il nuovo singolo getta uno sguardo su ciò che sta arrivando: tour solisti e full band in Europa a cura dell’agenzia tedesca Flix Agency, con un release party ufficiale che si terrà al Lio Bar di Brescia Sabato 8 Febbraio.

Il 2020 sembra già ben impegnato per Gab De La Vega: le date per promuovere “Beyond Space And Time” saranno annunciate a breve. Occhi aperti!

BEYOND SPACE AND TIME – TRACKLIST

Phoenix From The Flames

Story Of A Human Being

YYZ

Perfect Texture

Rosary Of Days

Bomb Inside My Head

As One

We’ve Already Seen All This

Words Unspoken

Something’s Not Ok

I Still Believe

INFO AND OTHER LINKS:

Facebook: https://www.facebook.com/gabdelavegamusic

Bandcamp: https://www.gabdelavega.bandcamp.com