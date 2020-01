Settimana prossima ANTI-FLAG a Seregno! UNICA DATA ITALIANA!

I ragazzi di Out Of Control riportano in Italia per un unica data sul nostro territorio la band di Pittsburg, impegnata nel tour dove suoneranno per intero American Fall! Appuntamento per martedì 14 gennaio all’HT Factory di Seregno (MB, via comina35), SIATECI!

E come sempre al concerto degli AF ci saranno anche i ragazzi di Sea Shepherd Italia, se non li conoscete sono quelli che vi spiegheranno chi vive in quella roba azzurra dove vi fate i selfie col culo di fuori (capre).