Gli Astpai sono la prima band annunciata dai ragazzi della NoReason per l’edizione 2020 del NoReason Fest.

La punk rock band austriaca suonerà l’ultimo concerto in Italia prima dello scioglimento ufficiale: occasione da non perdere per vedere all’opera una delle migliori punk band europee.

Il NoReason Fest si terrà il prossimo 25 Aprile al Bloom di Mezzago (Milano).

Per tutte le info:

https://www.facebook.com/events/478292189603484/