JODEDOSS: Numero due

I Judedoss sono una band punk-rock d Andalo Valtellino. Il trattino nella definizione del genere è fondamentale, perché la band incorpora elementi di entrambi i generi in maniera piuttosto definita.

L’attitudine dei testi, e gli aspetti “formali”, come grafiche, suoni, esecuzione dei brani, sono decisamente punk, ma il songwriting e certe soluzioni riportano alla mente certi gruppi rock come i Queens of the stone age e certo indie italiano, magari quello un po’ più aggressivo e meno intelligentoide. A questo possiamo aggiungere sonorità grunge che riportano a mente un po’ di roba uscita negli anni ’90 e il gioco è fatto.

Secondo album, dopo il primo EP del 2015, i pezzi migliori, quelli da ascoltare se volete dare una chance alla band sono: Quello che mi sento, Bau e Non mi pettino più. Li trovate tutti qui:

https://g.co/kgs/32nhoV