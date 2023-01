Weekend Cigarettes nuovo singolo per Rocket Man Records

Come back home è il primo singolo, presente su tutte le piattaforme digitali, che precede l’uscita del nuovo album della band Alessandrina. I quattro si confermano come i nuovi detentori del punk rock California Style, suonato con la forza dei gloriosi anni 90 ma potente come ci si deve aspettare nel 2023. Il loro sound chiama a raccolta tutti i fans dei Nofx, Millencolin e No use for a name e di quelle atmosfere che mai hanno perso la loro freschezza e immediatezza. Questi sono i Weekend Cigarettes!

Per supportare l’uscita della song la cricca ha prodotto videoclip super atmosferico girato alle prime luci dell’alba.