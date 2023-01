Torna in Italia per 6 date DENIZ TEK, mente dei RADIO BIRDMAN

Torna in Italia DENIZ TEK, mente e chitarra dei seminali Radio Birdman, per 6 date.

Dopo una lunga attesa, torna finalmente in Italia il vero ICEMAN: il dottor, pilota, e rockn’n’roll guitar hero DENIZ TEK.

Braccio, cuore e cervello dei leggendari RADIO BIRDMAN, torna con una nuova all-star band internazionale per presentare il suo ultimo lavoro in studio, quel Long Before Day che tanto ha fatto parlare la stampa internazionale (e pubblicato in vinile dall’ italianissima Wild Honey Records).

Ospite speciale alla batteria: Keith Streng dei newyorkesi Fleshtones!

5 date in elettrico, ed uno speciale showcase acustico nel cuore di Milano

19/01 – Blah Blah, Torino

20/01 – Joshua Blues Club, Como

21/01 – Bottega 26, Poggibonsi

22/01 – Freakout, Bologna

23/01 – Hard Rock Cafe, Milano (showcase acustico)

24/01 – Raindogs, Savona

Deniz Tek è stato la mente e la chitarra dei Radio Birdman, band australiana che dal ’74 al ’78 ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica rock.

Deniz nasce ad Ann Arbor, nel Michigan e si trasferisce da giovane a Sidney per studiare, affascinato dai paesaggi australiani. A Sidney si laurea in medicina e chirurgia ma di questo ne parleremo più avanti.

Dopo un’esperienza come chitarrista dei TV Jones, Deniz Tek fonda i Radio Birdman. Echi del suono della Detroit degli anni ’60, età d’oro della Motor City, l’epoca degli MC5 e degli Stooges si mescolano in maniera cruda ad un suono e ad uno stile chitarristico nuovo, segnando, di fatto, la nascita della musica indie australiana.

Dopo la rottura con i Birdman, Tek farà parte dei Visitors e successivamente del supergruppo New Race con Ron Asheton (Stooges) e Dennis Thompson (MC5).

Quando, alla fine dell’esperienza New Race, Deniz torna negli Stati Uniti per lavorare come chirurgo per i Marines, farà base nel Montana. Durante una visita di ricerca agli hangar, una troupe cinematografica scorge Tek, nome in codice “Iceman” che ispirerà il personaggio interpretato da Val Kilmer in Top Gun.

Deniz Tek è un’icona della musica rock: già introdotto nella Hall of Fame del rock australiano, è stato recentemente nominato come uno dei 7 più importanti chitarristi australiani di tutti i tempi. Il suo stile e il suo modo di suonare la chitarra hanno influenzato le generazioni seguenti.

