Strade Smarrite Tour: Atarassia Gröp ospiti dei Bull Brigade per la data di Milano

Il bill del concerto milanese del tour dei 15 anni di “Strade Smarrite” dei Bull Brigade si arricchisce di una band fondamentale nella scena punk in Italia.

Gli organizzatori calano un asso vincente invitando presso La Santeria Toscana 31 di Milano gli Atarassia Gröp, band comasca che ha scritto e raccontato a suon di combat rock un importante capitolo dell’underground italiano.

La data milanese non rientra solo nei festeggiamenti per i 15 anni del seminale album della band torinese “Strade Smarrite”, ma si inserisce all’interno del tour di 8 date per celebrare i 30 anni di carriera degli Atarassia Gröp, che per l’occorrenza, oltre a questa manciata di eventi imperdibili, pubblica un nuovo logo disegnato da ZeroCalcare (amico e fan sia della band di Como che dei Bull Brigade), così come annuncia l’uscita di un nuovo capitolo nella propria discografia.

Sul palco della Santeria gli Atarassia Gröp suoneranno grandi classici tratti dai dischi pubblicati in questi tre decenni, così come quattro brani nuovi presenti sul nuovo lavoro in uscita quest’anno.

Filippo Andreani degli Atarassia Gröp si fa portavoce del gruppo, commentando:

“Siamo orgogliosi che una delle date per festeggiare i nostri 30 anni sia quella del Santeria, perché i BULL BRIGADE stanno facendo dei dischi meravigliosi ed è un onore condividere il palco con loro.

Ci piace molto la cura che mettono nei loro brani, sia in termini di scrittura che di arrangiamento. Ci piacciono la loro potenza e la loro precisione. Noi, da parte nostra, faremo l’unica cosa che ci viene davvero bene: prenderci a pugni il cuore e fare un casino della madonna. Ci vediamo là!”





Oltre agli Atarassia Gröp, sono confermati gli altri ospiti, Menagramo e Wel.

I biglietti per tutti gli eventi del tour stanno esaurendosi rapidamente, con la data del Covo di Bologna già sold out e le altre in dirittura d’arrivo. Pertanto la prevendita è caldamente consigliata.

Ricordiamo che le date del tour dei 15 anni di “Strade Smarrite” sono:

29/04 Berlino

5/5 Torino: https://bit.ly/BULL_BRIGADE_Mailticket

13/5 Roma: https://www.diyticket.it/events/Musica/10075/bull-brigade-dalton-mad-rollers

20/5 Bologna – SOLD OUT

26/5 Milano: https://www.diyticket.it/events/Musica/10119/bull-brigade-strade-smarrite-15th-anniversary