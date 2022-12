Bull Brigade annunciano il tour che celebra i quindici anni di “Strade Smarrite”

Dopo aver portato a termine il tour dell’album “Il Fuoco Non Si è Spento” con ottimi risultati, i torinesi Bull Brigade tornano all’assalto con una serie di concerti significativi per la band, così come per i fan di lungo corso.

Se “Il Fuoco Non si è Spento” è stato l’album che ha consolidato e allargato il pubblico dei Bull Brigade oltre ogni aspettativa, il primo vero momento di svolta nella carriera del gruppo è stato la pubblicazione dell’ormai classico “Strade Smarrite”, del quale nel 2023 arriva il quindicesimo anniversario.

E per festeggiare i 15 anni trascorsi da quel momento, il gruppo ha deciso di coinvolgere il suo pubblico e una serie di artisti e amici in una manciata di concerti speciali ed imperdibili.

Le setlist di questi concerti ovviamente saranno incentrate su “Strade Smarrite”, per poter cantare a squarciagola ancora una volta tutti insieme quei brani che ormai possono essere considerati dei veri e propri inni del punk italiano.

Saranno 5 le date dello “Strade Smarrite 15th Anniversary Tour”. Berlino aprirà la serie e vedrà i Bull Brigade esibirsi all’Urban Spree.

In Italia saranno sul palco a Torino (Hiroshima Mon Amour), Roma (Largo Venue), Bologna (Covo Club) per poi chiudere a Milano (Santeria Toscana 31), dove nel 2021 hanno presentato “Il Fuoco Non Si è Spento” in un concerto andato rapidamente sold out e rimasto nei cuori e nella memoria di chiunque fosse presente.

In queste date, ad accompagnarli in questo tour speciale, ci saranno band come Frammenti, Dalton, Mad Rollers, Klasse Kriminale, Zeman e Menagramo.

I biglietti sono già disponibili e le prevendite sono caldamente consigliate:

29/04 Berlino

5/5 Torino: https://bit.ly/BULL_BRIGADE_Mailticket

13/5 Roma: https://www.diyticket.it/events/Musica/10075/bull-brigade-dalton-mad-rollers

20/5 Bologna: https://link.dice.fm/F2daf077ef61

26/5 Milano: https://www.diyticket.it/events/Musica/10119/bull-brigade-strade-smarrite-15th-anniversary



Ascolta l’album “Strade Smarrite”:

Facebook: https://www.facebook.com/bullbrigade

Instagram: https://www.instagram.com/bullbrigade