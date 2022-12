Zombies No pubblicano il nuovo album “The Big Reset”

La skate-punk band internazionale Zombies No pubblica il nuovo album “The Big Reset”, un disco che esalta gli aspetti melodici del songwriting dei quattro musicisti e sottolinea la dinamica dei pezzi.

Gli Zombies No, band formata da musicisti provenienti dal Venezuela ma stanziatisi tra Italia e Francia, avevano già svelato un paio di carte importanti negli scorsi mesi, con i singoli “A Letter From Nowhere” e “War Lullaby”.

GUARDA I VIDEO:

Dopo aver affrontato tour in tutta Europa tra l’estate e lo scorso mese, è finalmente arrivata l’uscita ufficiale del nuovo disco “The Big Reset”, 12 tracce di puro skate-punk a metà tra la scuola californiana più classica e nuove e personali interpretazioni del genere.



ASCOLTA L’ALBUM:



La “punk band from everywhere” ha raggiunto con questo nuovo disco un nuovo stadio di coesione artistica, resa non certo scontata dalle distanze geografiche che separano i componenti, ma che è catalizzata dalla voglia di creare e comporre musica che sappia realmente esprimere l’essenza della band.I quattro commentano così questo nuovo lavoro:“Questo album è una vera e propria rivelazione per tutti noi perché suona come volevamo ed è un risultato che non diamo per scontato. Anche se vorremo sempre di più, come quartetto oggi abbiamo anche raggiunto uno stato mentale che ci permette di scorrere come un meccanismo ben oliato, tutto si muove molto bene, dalla composizione all’esecuzione e ci ha anche avvicinato come gruppo, non solo come musicisti, ma anche come individui”.“The Big Reset” è disponibile in CD e in digitale sulle principali piattaforme streaming.Zombies No:

