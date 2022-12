ACROSS: il 21 dicembre fuori il video “DIDASCALIA”!

Riceviamo direttamente dai nostri amici Across il comunicato per l’uscita del video “Didascalia”, pezzone tratto dal recente split con i Meat For Dogs, pertanto state tuned che settimana prossima esce in esclusiva sul nostro sito, e grazie agli Across!

Uscirà il prossimo 21 dicembre, in esclusiva sulle pagine di Punkadeka e a partire dalle 12:00 in streaming su YouTube, “Didascalia” il nuovo videoclip degli ACROSS. La Punk Hardcore band di Cosenza, composta da membri ed ex membri di Duff, Lumpen, Mas Ruido e Shameless, ha affidato la regia alle sapienti mani e al simbolismo visuale di Anthony W. Calabrese – bassista dei concittadini Kjummo – che già nel 2019 si era occupato dei videoclip relativi ai tre singoli di lancio del loro primo “DarkCore” EP.

Brano inedito tratto dal recente Split (recensito qui) coi catanzaresi Meat For Dogs, uscito lo scorso maggio per Overdrive Records in LP Edizione Limitata, “Didascalia” è il sottotesto di una fotografia dei grigi e cupi tempi in cui viviamo. Impauriti dal futuro ma incatenati ad un presente che ci rende spettatori passivi della nostra stessa distruzione, metaforicamente in bilico fra la “vita” e la “morte”, protagonisti di un film in bianco e nero in cui si sente la necessità di tornare ad apprezzare l’essenziale per costruirsi un domani a colori.

Restate dunque sintonizzati mercoledì 21 dicembre, a partire dalle 12:00, sui canali social della band (Facebook e Instagram) e sulle pagine di Punkadeka Web Magazine. Nel frattempo, qui sotto trovate il video teaser di pochi secondi appena messo online.