Fuori oggi in esclusiva per noi di Punkadeka il video di “didascalia”, uno dei due pezzi inseriti nello split con i Meat For Dogs uscito qualche tempo fa. Un bel video dalle tinte scure, perfettamente in linea con la band, ejoy e grazie di cuore agli Across!

Video: Anthony W. Calabrese

Brano tratto dal disco Meat For Dogs vs Across “Split” LP – Overdrive Records, Maggio 2022

Con: Cecilia & Mara

Riprese Aggiuntive Live: Fabio Tigre @ La Saletta – Reggio Calabria dicembre 2019