BURNING HAZE: Guarda il video di “Vesper”

Dopo l’album di debutto ‘Evil Flowers’ del 2022 la metalcore band romana Burning Haze torna allo scoperto con un nuovo team alle spalle rappresentato dal management di Warmusic e Superbia Music Group e un nuovo brano intitolato ‘Vesper’, che, pur mantenendo alcuni elementi stilistici del lavoro precedente, prende una direzione più decisa verso il metalcore attuale e una sonorità più aggressiva. La traccia, prodotta dalla band, è stata mixata e masterizzata da Jarno Bellasio di Theorem Studio, mentre il video musicale diretto da Mattia Castiglia.

A proposito di ‘Vesper’ il gruppo spiega: “Questa canzone rappresenta in pieno lo stile musicale attuale della band, dopo un album di debutto dalla produzione molto lunga e travagliata e dunque un sound che rimanda al metalcore di diversi anni fa. La nuova direzione è caratterizzata da un’atmosfera cupa in linea con il significato della canzone. Il testo -e anche il video- raccontano di un mondo distopico devastato da un esercito di esseri umani infettati da una malattia oscura e fedeli ad un credo che li porta ad omologarsi e seguire il principio dell’egoismo e della sopraffazione dell’altro, che non è altro che una metafora della società attuale e dei suoi aspetti più tristemente decadenti. Noi come band ci poniamo come portavoce di una visione alternativa delle cose, e infatti nel video della canzone siamo coloro che accettano e portano avanti la luce proposta da una cupa figura femminile che si contrappone all’umanità decaduta. Questa figura misteriosa, nonché tutto lo scenario raccontato dalla canzone, sono il preludio a un racconto più ampio e articolato che abbiamo intenzione di proporre attraverso nuovi brani che sono in lavorazione e quello che sarà un vero e proprio album molto probabilmente in uscita l’anno prossimo. Ci sono molte sorprese in serbo per gli amanti del genere e coloro che vorranno accompagnarci in questo viaggio. Noi non vediamo l’ora”.