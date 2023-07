Charles Dillinger pubblica il nuovo singolo “Wish Upon The Moon”

Charles Dillinger è un singer-songwriter nato e cresciuto nelle montagne ogliastrine che, dopo vari progetti prima punk rock e poi metal nelle vesti di cantante, ha deciso di imbracciare la chitarra acustica per dedicarsi al suo primo amore, il folk americano, con le sue varie sfaccettature e influenze.



Le influenze acquisite nell’esperienza nel mondo punk e metal rimangono salde come una bussola nella sua esplorazione dell’universo folk e dopo vari EP e singoli è giunto ad un sound più consapevole che mescola la parte più legata allo storytelling ed intima del folk alla componente più melodica e orecchiabile del punk-rock americano.



Oggi un nuova tappa va ad aggiungersi nel percorso musicale di Charles Dillinger: il singolo “Wish Upon The Moon”, brano intenso e personale che il cantautore ha prodotto in collaborazione con Andrea Rock e Gianluca Veronal presso l’Attitude Studio di Milano.



Il brano, oltre che sulle varie piattaforme digitali, è disponibile anche con un lyric video a cura di Andrea Orrù.

L’autore commenta:

“Wish Upon The Moon parla di grandi speranze che finiscono per esser disilluse, usando la metafora di un amore che è andato male. Si potrebbe dire che parla di come delle volte ciò che ci circonda ci porta ad avere false aspettative, per poi sbattere fortemente il muso contro la realtà.”



Il singolo vede alla batteria Nicola Pillai, al basso Angelo Merico e alle chitarre Gianluca Veronal e lo stesso Dillinger.



Wish Upon The Moon su Spotify:

https://open.spotify.com/album/18iLrSSPa4GSqBIQH1ou4x?si=8GNW1nogSKatUcP3EpAzBg



Link Social

https://www.facebook.com/CharlesDillingerBand

https://www.instagram.com/_charlesdillinger_/



Pic Credits: Alessandra Cecchetto