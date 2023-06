IF I DIE TODAY – Fuori ora il video tratto dal singolo “Autumn (Sadness)”

Dopo la recente esibizione al Venezia Hardcore Festival, la post-hardcore torinese If I Die Today torna con un nuovo video tratto dal brano “Autumn (Sadness)”, presente nell’album “The Abyss In Silence” pubblicato nel 2022. Un brano che ricalca il mood generale della band, diviso tra testi introspettivi e l’energia che trova il suo habitat naturale una volta calcato il palco.

“‘Autumn’ è una canzone che intende descrivere le fasi della depressione del dolore e i passaggi durante i quali ogni speranza è rimasta, fino alla consapevolezza che ciò che era una volta non ci sarà più” spiega la band “Il singolo scava in profondità nei regni emotivi, catturando l’essenza della vana speranza, della perdita e della lotta per l’accettazione. Il personaggio principale del video, ritratto come il subconscio di un bambino, attraversa varie fasi del dolore, dalla lotta nell’affrontare la disperazione alla negazione, la rabbia, la negoziazione e l’arduo percorso verso l’accettazione”.