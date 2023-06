SLAM PUNK #1: torna l’evento di basket, musica e birrette di Punkadeka

Sabato 9 settembre 2023 ritorna SLAM PUNK! Il torneo 3VS3 con concerto organizzato dalla crew di Punkadeka, questa volta formalmente per la sua edizione 1, dopo il successo dell’evento pilota dello scorso anno. Che in realtà di edizione “zero” non aveva niente, se non l’incognita della combo basket e punk! Guarda un po’ com’è andata.

Si ritorna quindi il 9 settembre al Parco Deledda di Melzo dalle 14:00 quando partiranno i live che accompagneranno il torneo tutto il pomeriggio, assieme alle birrette fresche. Si ringrazia come sempre l’associazione spazio MEM per il supporto organizzativo in questa splendida location, rigorosamente free entry.

Un sacco di novità incredibili quest’anno! Leggi un po’…

TORNEO DI BASKET 3VS3 *CHILL*

Si disputerà un torneo inclusivo e rilassato, aperto a tutt* e senza requisiti di genere o età. Possono iscriversi:

– Squadre (max 5-6 componenti)

– Giocatori singoli (creando squadre in loco con altri giocatori).

Costo iscrizione al torneo: 10€ con una consumazione + sconto sulla maglia del torneo. !!Attenzione c’è un numero massimo di squadre!!

MUSICA

Non ci piacciono gli annunci a rate, quindi ecco tutte le band dello Slam Punk edizione 1! Questa volta in elettrico.

LILLIANS – punk rock 182 dalla Romagna

LEACH – hardcore attitude da Milano

SLANG POOR KIDS – punk rock heroes da Brescia

COCONUT PLANTERS – just punk rock da Genova

MASSILANCIASASSI – eroe delle 100 chitarre dalla Brianza

SPAGHETTOCHILD&FRANZ – vinyl selecta kings da Milano

SPONSOR E ALTRE COSE BELLE

La grande novità di quest’anno è che si allarga la rete di supporter dell’evento, realtà della punk family con cui siamo felicissimi di collaborare a vario titolo.

A fornirci le finest birrette saranno quei geni assoluti del luppolo di RAILROAD BREWING CO.

Come sempre un’attività ludica collaterale sarà messa in piedi dai regazi di IRRITATE PEOPLE.

Band, premi e affetto, in ordine casuale, a cura di:

FLAMINGO SHOP/RECORDS

WILD HONEY RECORDS

GOTAMA STUDIO

RISTORANTE GRANO ZERO

DEVARISHI RECORDS

EPIDEMIC RECORDS.