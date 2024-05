I BULL BRIGADE sul palco del Punkadeka festival!

Punkadeka Festival sta per accogliere un vero e proprio uragano di punk rock!

I leggendari Bull Brigade, icone indiscusse del panorama musicale italiano, approdano sul palco del festival per un concerto che si preannuncia esplosivo.

1 Settembre 2024 – Magnolia – Milano

Con quasi vent’anni di carriera alle spalle, le loro sonorità punk rock, impreziosite da influenze street e hardcore, hanno conquistato il cuore di migliaia di fan in tutto il mondo

I Bull Brigade non sono solo musica, sono un’esperienza, un modo di vivere e di pensare che travolge e scuote le coscienze.

PUNKADEKA FESTIVAL

25th Anniversary

1 Settembre – Magnolia Open Air – Milano

I Bull Brigade nascono nel 2006, dalle esperienze delle precedenti band Bad Dog Boogie e Banda del Rione.

Due anni dopo i Bull Brigade pubblicano il disco d’esordio Strade smarrite., prodotto da Marco Balestrino (Klasse Kriminale) e da Saverio Sgaramella (Woptime) il disco ha visto la luce nel 2008 per poi essere ristampato nel 2016.

Nel 2016 esce il secondo album Vita libertà e l’EP Split Héritiers Des Luttes D’hier, Militants d’Aujourd’hui con i francesi Action Sédition.

Nel 2018 la band pubblica un altro EP split, questa volta con gli spagnoli Non Servium, intitolato The Chaos Brotherhood.

Un anno dopo esce un album split United & Strong con i cileni Curasbun.

Alla fine dell’anno la traccia A Way of Life viene pubblicata in 7? insieme a una sua versione in inglese e nel 2020 esce in 7? l’EP Stronger than Time.

Nel 2021 vede la luce il terzo album Il fuoco non si è spento che consacra la band tra le più amate d’Italia con live infuocati in tutta Europa.

Con le loro sonorità punk rock dalle influenze street e hardcore e con quasi vent’anni di carriera, i Bull Brigade sono una tra le band più conosciute nel panorama punk italiano grazie alla poetica dei testi del cantante Eugenio Borra e alla ricca attività live che li ha portati a calcare importanti palchi in tutta Europa, arrivando anche in Sud America e condividendo la scena con artisti come Ska-P, 99 Posse, Punkreas, Cock Sparrer, Cockney Reject, Booze & Glory, The Exploited.

Il brano Sommersi, appartenente all’ultimo, viene inserito nella colonna sonora della serie animata di Zerocalcare “Questo mondo non mi renderà cattivo” nella serie il noto fumettista ha anche ritratto la band sul palco.

Non perdete l’occasione di vederli sul palco del Magnolia il 1 Settembre!