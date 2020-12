Merry Christmas!

Finalmente Natale.. Qualcuno dice “Quando arriva, arriva..”

Questo Natale sarà diverso .. diverso dagli scorsi anni.

Una cosa che accoumna i diversi anni c’è… il nostro augurio.. come sempre, negli ultimi 21 anni…

Tanti auguri dalla redazione di Punkadeka!

Come ogni anni vi lasciamo con un brano, questa voltà fresco di pubblicazione… esce oggi: Non lo so by Viboras con Paletta e la Dava.