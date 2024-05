Gli Interrupters hanno pubblicato il video per il loro brano “Alien”.

Il video e’ stato creato e animato da Olga e Vita Ishchuk alias “MadTwins”. La canzone è tratta dal loro album In The Wild, pubblicato nel 2023.

Gli Interrupters inizieranno il loro tour europeo questa settimana e saranno il 25 Giugno a Bologna.

Guarda il video qui di seguito.