RANCID: L’esordio del 1992 da oggi in digitale per la prima volta!

Oggi, le leggende del punk della Bay Area hanno pubblicato per la prima volta in assoluto il loro EP omonimo di debutto sui servizi di streaming.

Pubblicato esclusivamente su vinile da 7 pollici nel 1992 su Lookout! Records, l’EP inaugurale dei Rancid rappresenta l’introduzione di cinque tracce al punk rock della band, che ha dato il via a una carriera prolifica e sovversiva durata più di trent’anni.

Recentemente, la raccolta B Sides e C Sides dei primi lavori di Rancid è stata resa disponibile sui servizi di streaming come raccolta.

Pubblicato originariamente nel 2007, l’incredibile set di 24 tracce comprende brani che vanno dal 1992 al 2004.