Lillians pubblicano l’attesissimo album di debutto “I Wish I Lived This Life”

Lillians pubblicano il nuovo album “I Wish I Lived This Life”, disponibile da oggi grazie a Tropical London Records. L’album di debutto del punk rock trio romagnolo è stato anticipato da una manciata di singoli che hanno consentito alla band di attirare l’attenzione degli appassionati del genere e aprire la strada a questo primo lavoro sulla lunga distanza.

ASCOLTA L’ALBUM:

La band commenta il nuovo lavoro dicendo:

“Questo album rappresenta un viaggio emotivo attraverso le nostre insicurezze, sofferenze, angosce, ma anche momenti di gioia e amicizia profonda. È un’opera che abbiamo scritto a sei mani, riflettendo le nostre esperienze collettive e individuali, come band e come persone.”



“I Wish I Lived This Life” è un album spontaneo, diretto, dalla grande intensità emotiva. La musica fluisce libera, dalla scrittura alla registrazione, dando voce ad una band che sente la pressante necessità di esprimersi attraverso questo potente strumento.

L’album esce in collaborazione con Tropical London Records, neonata etichetta, nata da una costola di Wild Honey Records, che da subito si è dimostrata interessata alla band sia dal punto di vista musicale che dell’affinità umana.

Questo lavoro di debutto è stato prodotto dai membri dei Lillians stessi, ma vede uno sforzo corale tra vari professionisti della musica dal punto della produzione in studio. Le registrazioni sono state curate da Alex ‘Bounty’ Conti presso il Convolution Studio, mentre le registrazioni delle batterie sono state realizzate da Daniele Marzi presso il Marzi Recording Studio, con produzione delle batterie affidata a Dave di YourDrumSound.

Le registrazioni delle voci sono state supervisionate da Andrea Cola presso lo Stone Bridge Studio. Riccardo Salin si è occupato dei synth, mentre Alessandra Berti (di Teenage Bubblegums e The Veterans) ha contribuito con voci aggiuntive su alcune tracce dell’album. Il missaggio e il mastering sono stati eseguiti da Simone Coen.

La copertina e l’artwork dell’album sono stati curati da Filippo Cinotti, il quale ha anche diretto tutti i video correlati al progetto.

“I Wish I Lived This Life” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD.