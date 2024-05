The Rubber Room aprono il Punkadeka Festival!

Preparatevi! Siamo entusiasti di annunciare che The Rubber Room, una delle band punk rock più energiche e coinvolgenti del momento, saliranno sul palco del Punkadeka Festival come band di apertura!

1 Settembre 2024 – Magnolia – Milano

Biglietti

The Rubber Room, con il loro sound potente e carico di energia, daranno il via a un’edizione indimenticabile del festival.

Non perdete neanche un minuto di questo imperdibile spettacolo!

PUNKADEKA FESTIVAL

25th Anniversary

Nel maggio del 2018, tra Milano e Como, nasce l’idea che darà vita ai Rubber Room.

Protagonisti di questa storia sono due veterani del punk rock: Formy (voce) e Kikko (chitarra). Nello stesso anno, si unisce a loro Gabba al basso e, l’anno successivo, Barza

alla batteria.

La band si distingue da subito per la sua incredibile produttività: a soli 6 mesi dalla fondazione, pubblicano il loro primo EP omonimo, contenente 6 brani inediti che spaziano

dal punk rock (“Just Old Rockers, Boys and Girls…”) al rock’n’roll (“Johnny Killer”).

Il loro vero elemento distintivo è però il live: i Rubber Room conquistano il pubblico con la loro energia e l’esplosività dei loro concerti.

Dopo solo un anno di attività, la band gira il primo videoclip per il brano “Just Old Rockers” e registra in studio un nuovo pezzo travolgente, “Daisy”.

Nel febbraio del 2020, entra a far parte della formazione ufficiale un nome già affermato nella scena punk rock italiana: Sal Rinella, chitarrista e fondatore dei Viboras.

Il 2022 segna la pubblicazione di “Come Closer”, l’ultimo album dei Rubber Room, registrato presso il Toxic Basement Studio. Il disco è arricchito dalla partecipazione di artisti del calibro di Andrea Rock (Andead e Rebebel Poets), Andrea Botti (Punkreas), Slang Poor Kids, Gento (Tizio) e Irene (Viboras).

The Rubber Room sono una band in continua ascesa e i loro spettacoli live coinvolgenti li rendono una band da non perdere per tutti gli amanti del punk rock.

Non mancate l’1 settembre al Magnolia: Punkadeka festival 25th anniversary!