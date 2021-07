Nightwatchers pubblicano il nuovo singolo “White Fathers”

Dopo l’uscita del concept album del 2019 “La Paix Ou Le Sable”, la band melodic punk francese Nightwatchers è tornata con il singolo “White Fathers” – un brano che muove una forte critica allo stato francese per il suo sfruttamento storico e attuale delle minoranze.



ASCOLTA IL SINGOLO: https://youtu.be/6b_1mNAXf0g



“White Fathers” affronta la colonizzazione dell’Algeria da parte della Francia, e i tentativi dello stato francese di cristianizzare la regione per – come cita il brano – “Rendere la terra algerina la culla di una nazione cristiana, renderla grande e generosa, in una parola, un’altra Francia”.

Musicalmente, il singolo mette in mostra un lato più rilassato della band. La cupa e risentita interpretazione del punk da parte dei Nightwatchers è eseguita in un modo più sobrio e melodico di prima.



“White Fathers” segue il singolo “1905 and the Muslim Exception”, ed entrambi i brani sono tratti dal prossimo secondo album della band “Common Crusades”. L’album uscirà su Lövely Records l’8 ottobre, e sarà disponibile in vinile e su tutte le piattaforme di streaming.

