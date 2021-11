Nightwatchers pubblicano il nuovo album “Common Crusades”

I punk rocker francesi Nightwatchers lanciano il loro secondo album “Common Crusades”. Un album concettuale, con melodie accattivanti e paesaggi sonori cupi ma energici, che tratta nei testi il razzismo istituzionale e l’islamofobia nella Francia di oggi.



Il secondo album dei Nightwatchers “Common Crusades” offre 10 tracce di punk rock melodico, che contribuiscono tutte al tema generale dell’album. Tagli veloci, distorti e incisivi sono mescolati con tracce che evidenziano un lato più freddo e influenzato dal post-punk dei Nightwatchers. Il suono è perfettamente catturato dal tecnico di studio Mathieu Zuzek.



“Common Crusades” è la continuità musicale e lirica dell’album di debutto dei Nightwatchers del 2019 “La paix ou le sable”. Entrambi gli album trattano gli eventi che circondano l’era coloniale della Francia, ma da prospettive diverse. Mentre i testi di “La paix ou le sable” sono stati scritti con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del passato violento della Francia, “Common Crusades” si concentra principalmente sulle conseguenze di questi conflitti, evidenziando come le idee coloniali, fortemente caratterizzate da razzismo e islamofobia, influenzino ancora il processo decisionale politico nel paese.



La band spiega:

“Uno degli obiettivi di questo disco è evidenziare il fatto che l’Islam è sempre stato il bersaglio prioritario del progetto universalista della Repubblica francese. In questo momento, il progetto separatista legato alla presunta organizzazione politica di un Islam “radicale” o “fondamentalista” in Francia sembra essere in gran parte fantasticato. Alcuni polemisti e storici hanno contribuito ad alimentare questa fantasia cospirativa, che è ora all’origine di un progetto di legge ratificato dall’Assemblea Nazionale.”

(Per maggiori informazioni, cercate; “La legge separatista”, o “Legge per rafforzare i valori repubblicani”).



Tutti i testi di “Common Crusades” sono basati su discorsi e scritti fatti da individui che hanno sfruttato i territori occupati durante l’era coloniale francese, così come discorsi e scritti di politici attuali.

“Common Crusades” esce su tutte le piattaforme digitali l’8 ottobre 2021 via Lövely Records. L’album sarà pubblicato su vinile il 26 novembre. (Uscita CD da confermarsi).



