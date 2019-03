THE QUEERS: sei date in Italia

Tornano immancabili i The Queers.

La leggendara punk rock band di Joe King, come da tradizione, torna nel nostro paese per sei imperdibili date.

Qui sotto i dettagli.

The Queers

Martedì 26 Marzo, Raindogs, Savona + Animols

https://www.facebook.com/events/1609384932541470/

Mercoledì 27 Marzo, Skaletta Rock Club, Las*Pezia + Seventy5

https://www.facebook.com/events/556719841513985/



Giovedì 28 Marzo, Scumm, Pescara + Tana del Verme

https://www.facebook.com/events/371619420344062/



Venerdì 29 Marzo, Freakout Club, Bologna + The Titbits + The Livermores



Sabato 30 Marzo, Colorificio Kroen, Verona + The Titbits

https://www.facebook.com/events/214703409413408/

Domenica 31 Marzo, HT Factory, Seregno (MB) + Impossibili, Viboras, Wasei Hey Go

https://www.facebook.com/events/2248862832098719/



Organizza Otis Tours

http://www.otistours.com/