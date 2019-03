Wasei Hey! Go! sbarcano in Giappone!

Dopo il concerto che li vedrà di spalla ai Queers i Wasei Hey! Go! da Monza annunciano il tour che li porterà in Giappone a maggio 2019. Toccherà le città di Tokyo, Osaka, Kyoto e Kofu per un totale di 6 concerti organizzati da Romantic Nobita Records, che ha contattato la band visto il riscontro dell’album split con gli Atlantic uscito a novembre 2018, che vanta oltre 4000 ascolti su Spotify.

In Italia oltre che all’HT club di Seregno (con the Queers, Viboras e Impossibili) li vedremo al Solidarock il 4 giugno, e il 27 luglio al Drombo Fest (location ancora TBA).

Per la fine dell’anno i Wasei Hey! Go! si stanno preparando a invadere il Sud America con il tour che toccherà Brasile, Argentina e Uruguay.