Gli Impossibili compiono 30 anni al Baraonda (con Water Tower, Useless4 e altri)

30 anni sono un traguardo importante, Gli Impossibili lo sanno, quindi per il 4 Maggio hanno messo su una festa spettacoolare.

Vi ricordate Impossimania? Il loro disco di debutto del 97 ha segnato una generazione, da allora non si sono mai fermati….ci sono stati un po’ di cambi di formazione, ma questo sabato la formazione originaria riporterà indietro le lancette del tempo per farvi tornare a quei tempi fantastici.

Prima di loro un’altra band di veterani della scena punk brianzola e milanese: i Water Tower, col loro ska-country-punk.

Ecco gli orari ufficiali super tassativi:

21.45 – 22.10: The Useless4 (Punkrock da Bergamo)

22.20 – 22.45: Guru Sapiens (punk-rock da Milano)

22.55 – 23.20: Amos & The Ruers (rock’n’roll dalla Brianza)

23.30 – 00.00: Water Tower (Ska Punk Legend since 1989)

00.15 – …..: Gli Impossibili (Punk Rock Legend)



A seguire, sempre per restare in tema anni '90 il dj set riprenderà la scaletta delle serate del mitico Rainbow Club Mi raccomando, andate presto e supportate tutte le band! Ingresso 5 euro, è una raccolta fondi per la Palestra Popolare del Baraonda.