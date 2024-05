C’è un nuovo festival in città: Deva-Station Vol. 1

La Stazione della Birra è un gran bel posto, è fondamentalmente il giardino del bar della stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone (LC).

C’è un’ottima birreria, e ci si organizzano concerti e altre cose…l’1 e 2 Giugno arriva qui il Deva-Station Fest, ovvero due giorni di festival con un po’ di band della zona a fracassare le orecchie dei malcapitati che volevano solo farsi 2 birre in pace, mangiare qualcosa e sfasciarsi al tavolino del beer pong.

Si Parte Venerdi 1 Giugno:

• Ore 18.00 apertura cancelli

• Esposizione bancarelle e cucina aperta

( pizzapala , salamella e patatine )

• Dalle 20.30 alle 23.30 live music con:

JUDITH

NEKROPUNTA

WATER TOWER

Domenica 2 Giugno invece si inizia presto:

• Ore 13.00 apertura cancelli

• Esposizione bancarelle e apertura cucina

( pizza , salamella e patatine )

• Dalle 15.00 tornei beer pong

• Dalle 17.00 alle 22.30 live music con :

Amos and the Ruers

Seven Jay

Sal Rinella e le Pallottole

Indieass

Andy Ramponi from DISCOMOSTRO

Boogie Spiders

Per prenotare o chiedere informazioni manda un messaggio su whatsapp 3516654510.

Ci sono ancora 4/5 slot aperti se volete esporre distro/vinili/artigiananato/cose varie

Per ulteriori info seguite: https://www.instagram.com/deva_station.vol.1/