E’ uscito il daysplit del Punk Rock Holiday 2.4, aggiunti gli UK Subs!

Nel mio calendario personale, due sono i giorni più importanti dell’anno: 1 – l’1 Luglio, in cui finisco di lavorare e sono in vacanza e 2- il giorno di uscita della divisione in giorni del Punk Rock Holiday.

Oggi è il giorno numero due. Diamo un’occhiata da vicino.

La prima cosa da notare è che a causa del fatto che hanno preso più band di quanti slot erano disponibili, quest’anno l’organizzazione ha deciso di aprire il Beach stage anche il giorno zero, per il warmup show. Warmup show che sul main stage vedere un quartetto da paura: Toasters, Mad Caddies, Descendents e Rise Against. Evitato l’effetto pacco degli ultimi Warmup Show, la cui line-up era un po’ raffazzonata.

Per il resto segnalo sul Beach Stage le due band da tenere d’occhio: Riskee and the Ridicule e Pkew Pkew Pkew, e le ultime due aggiunte fresche fresche di giornata: Uk Subs (Headliner anche al nostro Punkadeka Festival) e The Meffs, già visti in azione al Carroponte recentemente. Ah, tornano gli H2O che l’anno scorso non erano riusciti ad essere presenti.

Inizia il countdown!