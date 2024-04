Punkadeka Festival, svelati i primi nomi e via alle prevendite!

Siamo entusiasti di annunciare i primi tre nomi che saliranno sul palco del Punkadeka Festival, l’evento imperdibile dedicato al punk rock che si terrà il 1° Settembre 2024 al Magnolia di Segrate (MI)!

UK SUBS

Leggende del punk inglese, tornano in Italia per un’ultima, imperdibile esibizione!

I pionieri del “Chaos Punk” porteranno sul palco tutta la loro energia e i loro classici intramontabili, da “Riot” a “Warhead”, per una serata indimenticabile.

BULL BRIGADE

Icone indiscusse della scena punk italiana (ed europea), non potevano mancare al Punkadeka Festival! Con il loro punk crudo e diretto, i Bull Brigade infiammeranno il pubblico con la loro carica esplosiva e i loro brani potenti.

THE MANGES

Una band che ha fatto la storia del punk rock italiano (e non solo!): The Manges saranno al Punkadeka Festival per ripercorrere con noi i loro grandi successi e per farci rivivere l’emozione del vero punk rock!

Questi sono solo i primi nomi di un cast che si preannuncia stellare! Nelle prossime settimane annunceremo altre band imperdibili.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza punk unica e indimenticabile!

BIGLIETTI IN VEDITA SU DICE

Il Punkadeka festival si terrà al Circolo Magnolia a Milano, nell’area del parco dell’idroscalo l’01 Settembre 2024 dal pomeriggio e vedrà la presenza sul palco di band storiche del panorama internazionale e le migliori punk rock band italiane.

Saranno inoltre presenti numerosi stand, distro, espositori, label e attività … un grande raduno per tutta la scena Italiana.

Un Festival Punk Rock unico per celebrare un quarto di secolo di musica e controcultura.

Punkadeka festival 25th Anniversary

1 Settembre 2024

Circolo Magnolia “open air” – Segrate – Milano

INFO: http://www.punkadeka.it/punkadeka-festival

SEGUI: https://www.instagram.com/punkadekafestival/

EVENTO FB: https://www.facebook.com/events/1072328213855449/

