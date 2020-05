BILLIE JOE ARMSTRONG: due nuove cover on-line

Due nuove cover per Billie Joe Armstrong dei Green Day.

Per la rubrica “No Fun Mondays” ecco That’s Rock’n’Roll di Eric Carmen, mentre nell’occasione del compleanno di Joey Ramone, il punk rocker californiano ha rilasciato Now I Wanna Drink Some Bleach, rivisitazione di Now I Wanna Sniff Some Glue dei leggendari Ramones, il cui testo affronta la sciagurata uscita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a proposito della sua affermazione riguardo alla cura del coronavirus con l’assunzione di candeggina. Ascoltate i pezzi qui sotto: