NOREASON FEST: sabato la prima edizione e compilation on-line

Dopo 13 anni dalla fondazione di NoReason Records a cui poi si è aggiunto il lato di booking, che si occupano di pubblicare album, supportare e organizzare concerti per band

provenienti da tutto il mondo,sono liete di annunciare la prima edizione del NoReason Fest!

Per la prima edizione del festival si ha l’obiettivo di diventare un punto di ritrovo e di aggregazione

per tutti gli amanti della scena punk, emo, punk rock e derivati per infine diventare un

appuntamento fisso nella fitta agenda degli incontri musicali nel bel paese.

Il NoReason Fest si svolgerà sabato 6 aprile 2019 dal pomeriggio alla tarda notte nella cornice del HT FACTORY (ex Honky Tonky) di Seregno (MB, Milano), suoneranno 12 artisti tra band e

solisti e si alterneranno due set durante la serata: uno dedicato all’acustico e l’altro alle formazioni elettriche.

La Line Up del festival è colorata da artisti nazionali e internazionali, ecco i nomi e gli orari di

esibizione:

The Colvins (IT): 18.00-18.25

7YEARS (IT): 18.35-19.00

Sorry! We Are Silly (IT): 19.10-19.35

REGARDE (IT): 19.45-20.10

Matteo Caldari (IT): 20.20-20.45

RED CAR BURNS (IT): 20.55-21.20

Girless (IT): 21.30-21.55

ANTILLECTUAL (NL): 22.05-22.40

Brightr (UK): 22.50-23.20

DARKO (UK): 23.30-00.00

Mike Noegraf (FR): 00.10-00.35

ASTPAI (AU): 00.45-1.20

Il festival avrà il sostegno come media partner di American Socks, Punkadeka , Salad Days, Live Trigger e My Daily Concert.

Informazioni utili:

Biglietto acquistabile all’ingresso: 15 euro + tessera ACSI

NoReason Fest! – https://www.facebook.com/events/1686643798104391/

NoReason Records – https://www.facebook.com/noreasonrecords/, http://noreasonrecords.blogspot.com/

NoReason Booking – https://www.facebook.com/NoReasonBooking/

E’ on-line anche la compilation (GRATUITA!) della prima edizione del NoReason Fest, scaricatela al link che segue!

https://noreasonrecords.wordpress.com/2019/03/30/noreason-fest-compilation/

Supporta la tua scena!