Novità in casa ANTI-FLAG

Dopo essere stati annunciati alla prima edizione dello Slam Dunk Italy del prossimo 2 e 3 giugno assieme a Rancid, Less Than Jake, Bowling For Soup e Destroy Boys, gli Anti-Flag pubblicano il video di NVREVR, pezzo che vede la partecipazione di Stacey delle Bad Cop/Bad Cop e che farà parte del nuovo album “Lies They Tell Our Children”, in uscita il prossimo 6 gennaio.

Ma le news non sono finite qui.

La storica punk rock band di Pittsburgh pubblicherà anche un 45 giri intitolato “Hockey Song”. Presto tutti i dettagli.