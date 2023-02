SLAM DUNK 2023: tutte le info!

Dall’1 al 3 Giugno, atterra per la prima volta in Italia, uno dei festival più interessanti d’Europa: Slam Dunk Festival, dove anche il pubblico italiano potrà finalmente vivere l’esperienza di un festival con due palchi, che verranno calcati dalle migliori band punk (e non solo) del pianeta.

1 GIUGNO // PRE-SHOW

SUM 41 – ZEBRAHEAD – STAND ATLANTIC + guests t.b.a.

2 GIUGNO

RANCID – FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS – BOWLING FOR SOUP – ANTI-FLAG – LESS THAN JAKE – THE BRONX – DESTROY BOYS – CHARLOTTE SANDS + more t.b.a. over two stages!

3 GIUGNO

THE OFFSPRING – SIMPLE PLAN – BILLY TALENT – ENTER SHIKARI – BOSTON MANOR – TROPHY EYES – TRASH BOAT – CODEFENDANTS – BEAUTY SCHOOL + more t.b.a. over two stages!

Biglietti per le singole giornate e abbonamenti disponibili su Ticketmaster, DICE e TicketOne.

I pacchetti che comprendono hotel/camping e i pacchetti VIP sono disponibili esclusivamente su Ticketmaster.

Coloro che hanno già acquistato l’abbonamento per i due giorni riceveranno una mail dal circuito di prevendita di riferimento per poter acquistare il biglietto del pre-show ad un prezzo ridotto.

Coloro che hanno già acquistato i pacchetti campeggio/hotel e intendono aggiungere una notte per partecipare al pre-show dell’1 giugno possono farlo scrivendo una mail a [email protected]. Il pagamento della notte aggiuntiva verrà fatto in loco.

Si prega di non acquistare i biglietti da altri rivenditori in quanto potrebbero non essere validi e si prega di non acquistare i biglietti da nessuno sui social media – Slam Dunk Festival non si assume alcuna responsabilità per eventuali biglietti acquistati da rivenditori non confermati.

COME ARRIVARE

IN TRENO

Slam Dunk Festival Italy si tiene alla Bay Arena, arena per concerti situata sul lungomare di Bellaria Igea Marina che comprende Parco Pavese e Beky Bay.

La stazione più vicina è Igea-Marina e dista circa 10 minuti a piedi dalla Bay Arena.

IN AUTO

Dall’autostrada A14, prendere l’uscita Rimini Nord. Il parcheggio più vicino si trova accanto alla Bay Arena in Via dei Mille, 15, Igea Marina (RN)

IN AUTOBUS

Autobus n.4 (San Mauro a Mare/Bellaria Cagnona -> Rimini (Tribunale), fermata più vicina ’Igea Marina 38’

Maggiori informazioni qui www.startromagna.it

CAMPING

Prezzo: 40€ (a persona, due notti)

Pianti la tenda proprio di fianco all’area concerti!

Ogni campeggiatore dovrà avere il suo pass campeggio per poter entrare.

Ricordati di portare il tuo biglietto di ingresso al campeggio e la tua carta di identità/passaporto al momento del check-in.

Ricordati di rispettare lo staff e gli altri ospiti del campeggio.

Check-in: dalle 10.00 (2 giugno)

Check-out: dalle 10.00 (4 giugno)

Non si noleggiano tende in location.

Garantiamo un’adeguata presenza di WC, lavabi e docce presso l’area camping di Slam Dunk Festival Italy.

La security sarà presente nell’area del campeggio 24 ore su 24.

Il festival, il promoter e la location non sono responsabili per alcun oggetto perso, rubato o rovinato. Consigliamo di non portare con sé oggetti di valore

Il ghiaccio secco é consentito.

Vietato accendere fuochi o barbecue.

Vietato l’accesso a veicoli a motore (compresi camper e roulotte).

Vietato l’accesso agli animali, ad eccezione dei cani guida certificati.

I diversamente abili che vogliono partecipare a Slam Dunk Festival Italy possono richiedere un biglietto omaggio.

La richiesta va effettuata scrivendo una mail a [email protected] entro e non oltre 31 giorni solari dalla data dello spettacolo, specificando:

– giorno, nome e luogo del festival.

– nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail.

– allegare la documentazione medica attestante l’invalidità (oltre il 50%) e la fotocopia della carta di identità.

– specificando se sarete muniti di carrozzina o se necessiterete di assistere allo spettacolo da un’area protetta.



Nota bene: la pedana disabili ha una capienza massima. All’esaurimento del numero massimo di posti disponibili non sarà più possibile soddisfare ulteriori richieste.

All’ingresso del festival potrà essere richiesta visione del certificato di invalidità.

https://www.slamdunkfestival.com/italy-line-up