Con ingiustificabile ritardo mi accingo a parlarvi dell’esordio dei Not Saved, punk hardcore band di Pisa/Livorno con membri di One Night Stand, D-Rod e The Chromosomes: i Not Saved.

“Echoes” è l’ep d’esordio di un quartetto che propone un genere difficilmente identificabile ed etichettabile: prendete il punk hardcore melodico di band come RKL, SNFU e primi Propagandhi, aggiungete un cantato scream quasi crust e aggiungete un pizzico di Municipal Waste; ecco i Not Saved.

I 4 pezzi che formano “Echoes” sono un concentrato di ritmiche melodiche che si fondono a liriche nichiliste e incazzate, urlate e dirette: Already Dead, la cui apertura è puro hc melodico, è manifesto di tutto ciò, mentre la successiva I Guess Some People Are Just Born With Tragedy in Their Blood aumenta i bpm e la rabbia nei confronti di un’umanità degna delle peggiori offese. You Should Fucking Die e la title track Echoes tornano a ritmi leggermente più “pacati”, mantenendo però la stessa determinazione nello sputare in faccia all’ascoltatore un punk hardcore diretto, senza tanti giri di parole o menate virtuosistiche.

Bell’esordio dei Not Saved, magari qualche coro melodico accompagnato all’urlato della voce principale renderebbe il tutto più malleabile per le orecchie di ascoltatori non abituati a questo tipo di punk hardcore, ma le basi ci sono tutte.

Tracklist:

Already Dead

I Guess Some People Are Just Born With Tragedy in Their Blood

You Should Fucking Die

Echoes