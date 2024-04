Venerdì 19 aprile i PUNKREAS tornano con un nuovo singolo “CIAO CIAO”, disponibile in digitale sulle principali piattaforme.

Lo avevano anticipato con l’annuncio del nuovo tour: “Le sorprese non finiscono qui!” ed è tempo di ricaricarsi: per i PUNKREAS una promessa è sempre una promessa.

CIAO CIAO è il nuovo brano della storica band del milanese che prosegue il percorso inaugurato il 31 marzo 2023 con l’uscita dell’album “Deja vù”, che ha sancito l’atteso ritorno in elettrico ed è stato accolto con entusiasmo dai fan e della critica.

Con questo nuovo singolo i Punkreas danno il via alla seconda fase della ricarica! Dopo le date del nuovo tour sono pronti a svelare non solo questo primo nuovo singolo Ciao Ciao, ma ancora di più! La spina è di nuovo attaccata e nessuno ferma la formazione che ha fatto la storia del punk rock italiano! Ciao Ciao sarà, infatti, incluso, nell’Electric Deja vù – Reloded, nuova versione del loro ultimo lavoro discografico, attesa per fine aprile, che conterrà, oltre a questo nuovo brano, anche un’altra sorpresa!

In Ciao Ciao, alla consueta energia e al suono delle chitarre made in Punkreas, Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Endriù (chitarra) e Gagno (batteria) accostano ancora una volta una riflessione su un argomento di grande attualità e d’impatto sociale.

Ciao Ciao esplora il tema dell’AI (intelligenza artificiale) il suo dilagare e il conseguente sostituirsi alla creatività e al lavoro umano.

“Anche basta con questa merda. Il virtuale, il digitale, l’artificiale ci sta letteralmente fottendo il cervello. Siamo in overdose psicotecnologica. Una cyberdroga, il pusher è un algortitmo, da cui siamo dipendenti e neanche sballa. È ora di tornare a farci di reale e di umanità. Artificiale è l’ ignoranza”

Un testo tagliente e diretto, che già dalla prima strofa va al punto senza giri di parole: “Ciao ciao, amico qui non servi a un cazzo / Ormai qui ti hanno fatto il mazzo /Ucciso con un click”.

Un brano incalzante, con un intermezzo che vira all’hardcore, che invita a saltare, pogare, lasciando con intelligenza spazio alle riflessioni, come da oltre trent’anni i Punkreas ci hanno abituato.

L’uscita di Ciao Ciao sarà accompagnata nei prossimi giorni da un lyric video diretto da Sharkproductions. AI mixed media by cescwo

Nell’attesa delle prossime sorprese, i PUNKREAS danno appuntamento alle prime date dell’Electric Déjà-Vu – Reloaded Tour che prenderà il via questo mese.

Perché la follia creativa di certi individui non potrà mai essere sostituita da una macchina.

I Punkreas ne sono testimoni!

Electric Déjà-Vu – Reloaded Tour

24.04 | Bologna Buskers Festival, Bologna

25.04 | Il 25 aprile del Salice, Legnano (MI)

28.04 | Carciofo Pride, Campiglia Marittima (LI)

29.04 | La Darsena, Castiglione del Lago (PG)

30.04 | Rockimpenna, Terranuova Bracciolini (AR)

25.05 | Mad One Springbreak, Sabbioneta (MN)

01.06 | Motofiera, Sardara (SU)

14.06 | Festa Rebeldes, Piacenza

21.06 | WP Festival, Vittorio Veneto (TV)

22.06 | Rock Burger Fest, Moncalieri (TO)

26.06 | Birracava, Cava Manara (PV)

04.07 | Viarolo in Piena, Viarolo (PR)

05.07 | Green Volley, Rivignano Teor (UD)

07.07 | Revel Summer Fest, Treviglio (BG)

23.07 | Rumagna Unite, Campiano (RA)

25.07 | Villachiara in Fermento, Villachiara (BS)

04.08 | Rock ’n Beer, Valledoria (SS)

30.08 | Sonica, Mandello del Lario (LC)