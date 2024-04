30 anni di SHANDON

Continua il super tour per festeggiare i 30 anni della band lombarda e, come anticipato https://www.punkadeka.it/shandon-nuovo-sigolo/ nei giorni scorsi è uscito il loro nuovo album.

Si tratta del secondo “Besto of” BEST OF VOL?.?2 30 YEARS ON THE ROAD dove ogni traccia vede un super ospite a fare compagnia a Olly e compagni.

Di seguito la tracklist:

1.

Run Police Run (Feat. Joxemi SKA-P) 02:47

2.

Ruvida (Feat. Gian Maria Sick Tamburo) 02:08

3.

Adondo (Feat. Dr Ring Ding) 02:53

4.

Evoluzione (Feat. Silvio Persiana Jones) 02:06

5.

P.N.X. (Feat. Pedro Finley) 03:35

6.

Deadlock (Feat. Los Fastidios) 02:22

7.

GG Is Not Dead (Feat. Olga & Diste Svetlanas) 02:24

8.

My Ammonia (Feat. Eugenio Bull Brigade) 02:00

9.

Lamar Y Lavonia (Feat. Horacio Desorden Publico) 02:40

10.

Sangue e Lava (Feat. Sebi Derozer) 02:54

11.

OK (Feat. Icas Oreskaband) 02:0

12.

Egostasi (Feat. Alberto Bianco) 03:11

13.

Ocean (Feat. Pat Cosmo Blubeaters) 03:29

14.

Bad Smell (Feat. Jesus Arriaga Skapiital Sound) 02:44

15.

Revenge (Feat. Dinelli Seed n’ Feed) 03:02

16.

Liquido (Feat Maurizio Affuso RFC) 02:50

17.

Time (Feat. Irene Viboras) 02:38

18.

Wrong Way (Feat. Dellarabbia) 02:57

19.

Bambola (Feat. Eva Poles Prozac+) 02:59

20.

Il Vuoto Non Basta (Feat. Divi Ministri) 03:39

https://shandon.bandcamp.com/album/best-of-vol-2-30-years-on-the-road-2024