Arriva il GHOST TOWN FREERIDE 2024 di Sbanda Brianza! Longboard, Skate e Rock’n’roll

Ormai appuntamento fisso nella città fantasma di Consonno (Olginate,LC), il 22 e 23 giugno torna l’evento estivo di Sbanda Brianza, arrivato già alla sua ottava edizione. Come lo scorso anno, Punkadeka è proudly media partner e vi aspettiamo anche sabato con il banchetto!

Per chi non lo sapesse Sbanda Brianza è un’associazione sportiva “nata da un gruppo di folli con la passione per il longboard e l’ossessione per gli sport estremi” (di cui, per i più attenti, abbiamo già parlato in questo speciale) e che arriva quest’anno al suo decimo compleanno. Un’occasione in più per festeggiare al Ghost Town, dove aspettarsi:

“Un weekend di adrenalina sulle curve dello spot più estremo d’Italia. Longboard downhill, skateboard, contest, live music, street art, birrozze, foodtruck ed espositori ridaranno vita alla misteriosa città abbandonata di Consonno facendo scappare i fantasmi. Un evento che racchiude la mentalità e la cultura skater in due giorni di freeride, dove oltre 120 RIDERZ da tutto il mondo e 10 PUNK BAND non faranno mancare croste, tavole spaccate e tanto pogo.”

Capito no? A questo punto direi che siamo curiosi di scoprire anche chi suona quest’anno, ve lo diciamo in anteprima.

E voi l’avete mai visto un concerto sul tornante?

Sabato 22 Giugno 2° TORNANTE

14-15 STESISTA

15-16 SPARKING BLOWS

16- 17 WASEI

17-18 CHERRY CHAPSTICK

Sabato 22 Giugno PIAZZA DI CONSONNO 18-20 TOMMYSINKSS DJset 20-21 VOGO BEAT live 21-22 CONTEST SKATE 22-23 SECOLI MORTI live 23-01 LUCA KISS DJset 01-03 NOTTE FONDA Domenica 23 Giugno 2° TORNANTE 14-15 TAKE DEATH 15-16 ROOFTAPE 16- 17 TWENTY EUROS FOR LOVE 17-18 PESSIMI ELEMENTI

La festa inizia già dal venerdì dalle 18:00 con apertura skate area, djset e foodtruck già attivi. Possibilità di FREE CAMPING.

Programma generale:

Venerdì 18-24: ricevimento rider, open skate area, music

Sabato 12-14: ricevimento rider

Sabato 14-18: freeride, live music, street art

Sabato 18-24: skate & contest(ore 21), live music & after-party

Domenica 10-12: morning activity

Domenica 12-14: ricevimento rider

Domenica 14-18: freeride, live music, street art

Domenica 18-20: happy hour+premiazioni e lotteria