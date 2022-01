PENNYWISE: 5 album per 5 concerti in California

I punk rockers californiani non staranno parlando di altro: i Pennywise hanno annunciato 5 concerti californiani, in ognuno dei quali suoneranno per intero 5 differenti album.

Si parte il 4 marzo con il s/t, in compagnia di T.S.O.L., Cigar e Slaughterhouse e si conclude il 13 dello stesso mese con “Straight Ahead” insieme a Strung Out, Voodoo Glow Skulls e Urethane. Nel mezzo altre tre date: 5 marzo, “Unknown Road” con H2O, Sprung Mountain e The Line, 11 marzo, “About Time” con Adolescents, Pulley e Dissension e 12 marzo, Full Circle” con Good Riddance, Authority Zero e Chaser.

E voi che data scegliereste?

L’ultimo lavoro dei 4 punk rockers di Hermosa Beach, CA, “Never Gonna Die”, è uscito nel 2018 per Epitaph Records.