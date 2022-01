E’ tempo di conferme (o meglio, riconferme) per i ragazzi del Punk Rock Raduno: annunciati i Lucy and The Rats.

La punk rock band australiana/inglese va ad aggiungersi alla già nutritissima line up del festival punk per eccellenza dell’estate italiana che si terrà dal 14 al 17 luglio prossimi all’Edoné di Bergamo.

