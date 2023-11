LOOPS ON FRIDAY: si parte domani al SOTTOSCALA di Latina

Torna Loops on Friday, il festival più punkrock della palude!

Questa seconda edizione sarà suddivisa in quattro appuntamenti per tutto il mese di novembre, 3 venerdi (come di consueto) e 1 sabato da non perdere.

Nelle giornate del 3,11,17,24 novembre, si alterneranno band locali e ospiti da tutta Italia, oltre a esposizioni artistiche, banchetti, distro e naturalmente gli ottimi drink e birre del Sottoscala 9.

Sul palco:

Lester Greenowski, Crummy Stuff, Il Senato, RFC, Senzabenza, Supersonic Deuces, The Ammonoids, The Delinquents, Billycock, Dusty Eyes, Beats me.

Ci sarà ancne un area “ART EXPO” a cura di vari artisti della zona:

Marco About, Scabarocchio, Lidia Cestari, In Your Face Comics, Giuseppe Arduini.

L’ingresso è con la tessera Arci 2023/2024 appena entrata in vigore.

Ti consigliamo di seguire questo evento e gli altri social del Loops on Friday che saranno in continuo aggiornamento, con foto, video e annunci riguardanti tutti gli show di novembre!

Loops on Friday è un festival organizzato dal Loops Studio di Latina e dalla Dinomite Records di Roma e grazie alla collaborazione artistica di Nando (Senzabenza).

Gli appuntamenti nel dettaglio:

Venerdì 3 novembre:

Lester Greenowski + Supersonic Deuces + Beatsme