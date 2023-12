Duff Records Fest 2023 questo weekend a Cosenza!

Il prossimo 9 dicembre presso l’Auditorium popolare si terrà il Duff Records Fest 2023. La serata è organizzata dall’ etichetta indipendente cosentina Duff Records in collaborazione con la Mad Production, altra realtà della scena musicale cosentina. Sul palco quattro band alternate dalle selezioni musicali di dj Hyena. Si tratta di RFC, ska punk da Caserta, per il loro “La Parte Più Vera Tour 23”; i Secoli Morti, punk hardcore da Milano, con il loro “Sanguina” tour; ThëM, post hardcore da Lamezia Terme e Gonzo and The Starvers, ska da Cosenza. Le grafiche della locandina sono a cura di Motorcity Produzioni, mentre di reel sui social è di Enrico Ruffolo.

Gli RFC (acronimo di Ritieniti Fortemente Coinvolto) sono una band punk ska-core di Caserta, fondata nel 1999 da Maurizio Affuso (frontman) con all’attivo cinque album in studio e un disco live. La band campana nel corso della sua ventennale carriera ha avuto qualche cambio di lineup e oggi è formata dagli storici elementi Maurizio Affuso (voce e chitarra) e Antonio Daniele (batteria) ai quali si sono aggiunti Luigi Pastore (basso) e Michele Fortunato (trombone). Risale allo scorso anno il loro ultimo disco, La parte più vera, per Maninalto! Records, anticipato dai singoli Revolution, Il vuoto e Fuori dal coro.

I Secoli Morti, per come li conosciamo oggi, nascono nel 2015. La formazione vanta Walter (Menagramo) alla voce e chitarra, Mattia (già membro di band come Skruigners e Yokoano) al basso e suo figlio Edoardo alla batteria. Rabbia punk hardcore e testi in italiano caratterizzano il sound della band, che ha pubblicato quest’anno il terzo album “Sanguina”, fuori per Professional Punkers.

Thëm è un progetto musicale consolidatosi nel Febbraio del 2022. Il loro sound, racchiuso in una variegata miscela di influenze, trova naturale espressione in un melting pot che prende forma attraverso la commistione di post rock, post hardcore e alternative.

Il tutto da genesi ad un’esperienza che in bilico alterna momenti più intensi a suggestioni più rilassate. Ad inizio 2023, la band firma un contratto discografico con Overdub Recordings per la pubblicazione del primo disco “Frames” uscito il 14 Aprile 2023.

Gonzo and The Starvers sono quattro musicisti che hanno deciso di riunirsi per suonare la musica che li ha catturati sin dall’ adolescenza. Ma da quel periodo è passata tanta acqua sotto i ponti ed il risultato è uno ska portato ai giorni nostri con forti influenze del 2tone britannico. Per il momento ancora non hanno all’attivo nessuna registrazione di sorta ma promettono (da un paio di anni) che presto arriverà!

Hyena Ramones è in attività dal 2011. Propone dj set e music selection di rock a 360 gradi ma non solo. Si spazia dal rock’n’roll classico al punk, metal, hardcore fino ad arrivare agli anni 80 e al prog. Il tutto selezionato in base al contesto, ma sempre caratterizzato dalla sua grande passione per la musica di qualità. Queen indiscussa del rock’n’roll! Diffidate dalle imitazioni!

Duff Records nasce nel 2015 sull’impronta dell’omonimo gruppo punk rock cosentino, appunto i Duff, con storia ventennale. L’etichetta indipendente viene creata per la passione musicale maturata nel corso del tempo attraverso sia la pubblicazione di dischi ma soprattutto grazie a tour lunghi e tortuosi. Nel suo roster attualmente una ventina di gruppi provenienti da tutto lo stivale.