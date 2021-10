Gli Youth Of Today tornano in Italia!

Segnate con una X la data sul calendario e stringete forte i lacci delle vostre Nike.

Ray, Porcell e little Sammy (che little non lo è più) tornano nel bel paese, precisamente il 31 luglio a Milano. A questo giro saranno accompagnati da Walter Schreifels al basso per il tour celebrativo di “We’re not in this alone” che quest’anno spegne 35 candeline.

Il comunicato di Hellfire recita questo: “dopo lo spostamento della data della scorsa estate a causa del Covid, i titani dell’hardcore punk straight edge si scateneranno al Legend Club per l’unica data milanese quest’estate. Siamo già su di giri!”