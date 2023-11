10 anni di SUD DISORDER

“Come puoi spiegare una passione che diventa un parte fondamentale della tua vita? Un po’ difficile ma noi ci abbiamo provato con questo video fatto di volti e istanti che rappresentano un viaggio lungo 10 anni e più dove abbiamo avuto la grande fortuna di conoscere collettivi e singoli e vivere luoghi che neanche nei nostri sogni più belli che facevamo da bambini avremmo pensato di incontrare…un viaggio che ci ha portato a fare km su km per il semplice gusto di far parte di qualcosa di speciale, di sentire che quello che facevamo aveva un senso per noi ma soprattutto per tutt* voi.

Un senso che abbiamo messo in questa canzone e che cercheremo di mettere sempre in quello che facciamo.

È un regalo per noi ma soprattutto per voi che ci avete supportato e seguito in tutti questi anni dove il mondo correva veloce e noi provavamo a fermarlo in quel piccolo istante in cui la musica parlava per noi.

Grazie a tutt* per aver fatto parte di tutto questo.

Senza Amor Non Vale Nulla

Ringraziamo il nostro compagno Mauro3 per il montaggio e le riprese fatte in giro durante il nostro ultimo tour”

Con queste parole la band tarantina pubblica un video per ringraziare tutti coloro che li hanno supportati nei loro primi 10 anni di vita.

La band è tuttora in tour:

“Come si possono descrivere in poche parole questi ultimi 10 anni? Impossibile! Sono stati anni incredibili, per noi e per il mondo che viviamo, anni che siamo orgogliosi di aver vissuto con il sangue agli occhi e la voglia di vivere fino in fondo la nostra passione più grande e profonda…la musica! In questi 10 anni abbiamo fatto migliaia di km, scansato arresti, perso amici e guadagnati altrettanti, versato lacrime e riso fino a sentirci male.

L’idea è quella di non smettere fino a quando il tempo e il corpo e la mente ce lo permetteranno e intanto volevamo festeggiare con tutt* voi questo traguardo, quindi ecco qui alcuni appuntamenti utili per abbracciarci e urlare un po’ assieme…fate un salto se vi va!