Pre order per il nuovo disco della Banda Bassotti – “Avanti Uniti”

“Avanti Uniti” questo è il titolo del nuovo disco della Banda Bassotti. Dopo ben 9 anni dal loro ultimo disco in studio “Siamo Guerriglia” la combat rock band di Roma sta per tornare. Queste furono proprio le ultime parole scritte dal cantante Angelo “Sigaro” Conti per messaggio ad un compagno prima di lasciarci nel Dicembre del 2018.

Le immagini che avevano postato qualche mese fa lasciavano presagire che qualcosa bolliva in pentola in casa Banda Bassotti. Interpellati da Punkadeka.it ecco un breve commento della band:

“Era tempo che l’idea di un nuovo disco ci girava intorno. Poi all’improvviso Kaki Arkarazo ci ha chiamato. Ci ha detto che era ora di continuare, la morte di Angelo non era la fine del gruppo, lui non avrebbe mai voluto che la Banda Bassotti si fermasse. Angelo ci aveva lasciato dei brani e voleva lasciarci altre cose da sistemare. Per cui era arrivato il momento di rientrare in sala prove e poi in sala di registrazione. Grazie allo scossone e grazie all’aiuto di Kaki abbiamo preparato e registrato i nuovi brani. Nel disco ci sono anche due brani che avevamo registrato con Angelo poco prima della sua morte.

“Avanti Uniti” è il titolo dell’album, un omaggio al nostro e vostro Angelo “Sigaro” Conti.”

AVANTI UNITI Uscirà per fine Dicembre e dal 1 Novembre, sarà possibile effettuare il preordine.

L’uscita sarà per fine dicembre e uscirà in Vinile formato gatefold con in allegato anche il CD. Il Vinile contiene 10 brani e una Special Track, mentre il CD avrà tutti i brani che abbiamo registrato. 14 brani e una Special Track. Entrambi i formati hanno una Special Track, registrata per strada.

Un omaggio a operai che non piegano la testa.

Il CD non andrà in vendita singolarmente, si potrà avere solo con il vinile. Insieme al nuovo album ci sarà anche una nuova maglia.

La mail per effettuare il preordine è: [email protected]

Il disco sarà disponibile solo in edizione limitata e prenotabile per email.