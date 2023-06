RFC, Plug Out Head e Millennial Daze allo Scotch Club (Magenta, 14/04/23)

Che spettacolo di serata, per una notte il piccolissimo pit dello Scotch club di Magenta ci ha riportati negli anni ’90, quando fare mucchio e divertirsi subito dai primissimi accordi era usanza assai diffusa anche in provincia…ma dato che sembro un vecchio dimmerda a scrivere ste cose, poi non diciamolo a tutti che lo sono realmente, iniziamo a raccontare sta serata, che è meglio.

Sul palco si sono alternati tre gruppi ottimi gruppi, a partire dai Millennial Daze, giovane trio di punk rockers attivi già da qualche anno, che aprono le danze ed i kidz da subito iniziano a spintonarsi, gran set il loro e per me la vera sorpresa della serata, complice un suono fresco e trascinante, e la birra servita al pubblico direttamente da un innaffiatoio a pressione; dopo di loro tocca ai Plug Out Head, band in giro da tanti anni che conoscevo solo di nome, e che finalmente vedo in azione, anche qui ottime sonorità, divertenti e coinvolgenti senza la minima sbavatura, proseguono come un rullo compressore ed iniziano a vedersi le prime goccioline di condensa sui vetri. Per ultimi salgono i veterani RFC, la ska-punk band casertana l’ho già vista parecchie volte e anche stasera si confermano delle belve da palcoscenico, riescono sempre a far ballare tutti e si è creato un clima stupendo dove tutti i presenti si sono divertiti, io forse più di tutti che temevo di venire qui e trovare il vuoto nel pit, e invece gli amici di Novara City Punkers Crew hanno tirato su dal niente proprio una bella serata, che ha fatto sembrare strafiga anche la torbida terra di mezzo tra Novara e Milano, continuate così che noi vecchi dimmerda abbiamo bisogno di ste storie da raccontare ai nipoti.

Ah mia figlia che era sveglia dalle 6:45 ad un certo punto è crollata e s’è persa mezzo concerto dei Plug Out Head, per poi uscire dal letargo grazie a Maurizio e godersi gli RFC, sulla strada del ritorno mi ha anche confessato che si è divertita tantissimo (sonnellino a parte s’intende).