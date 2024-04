PUNK ROCK RADUNO: annunciati gli headliners MEAN JEANS e THE ERGS!

I ragazzi del Punk Rock Raduno hanno annunciato gli headliner di giovedì 11 luglio e quelli del sabato 13: la prima serata della settima edizione sarà chiusa dai The Ergs, power trio del New Jersey, per la primissima volta in Europa (unica data), che festeggerà i 20 anni si “dorkrockcorkrod”, mentre a chiudere le danze il sabato ci penseranno i Mean Jeans (Fat Wreck Chords), per l’unica data in Europa.

Queste due bellissime band vanno ad aggiungersi ai già confermati The Gories, M.O.T.O., The Yum Yums, Grade2, The Jasons, Detroit Cobras, Zatopeks, Jagger Holly, Sweatpants Party, Home Alone, Depressing Claim, Semprefreski e The Odorants.

Il Punk Rock Raduno si terrà dall’11 al 17 luglio prossimi all’Edoné di Bergamo.

INGRESSO GRATUITO

PUNK ROCK RADUNO – HOME

Facebook

PUNK ROCK RADUNO 7 / Free Entrance | Facebook