FEELBACKS IL PRIMO SINGOLO IN ITALIANO È «PROVA ANCORA»

Disponibile da venerdì 19 gennaio il nuovo singolo “PROVA ANCORA” dei Feelbacks distribuito da Sony/Columbia Records per UMA Records. La band pop punk romana, dopo aver registrato oltre un milione di ascolti in tutto il mondo, torna con il primo brano in italiano.

PROVA ANCORA parla di sogni e di obiettivi, degli ostacoli che la vita ci pone nella strada verso la realizzazione. Normalizza il fallimento e la perdizione come momenti volti non a fermarci, ma ad andare avanti con determinazione e a cambiare strategia per dare luce ai sogni che nascondiamo nel buio.

I classici mini breakdown e le chitarre distorte dei Feelbacks incontrano le batterie elettroniche e i synth, in questo nuovo inizio in lingua italiana per la band romana.